Menu Rechercher
Commenter 16
Exclu FM Ligue 1

L’OM discute avec Sassuolo pour Darryl Bakola

Par Sebastien Denis
1 min.
Darryl Bakola face à Newcastle @Maxppp

C’est l’un des dossiers chauds de la formation marseillaise. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du club, Darryl Bakola (18 ans) se trouve dans une impasse. Malgré une offre de prolongation entre les mains, le milieu de terrain n’a pas signé et traîne son spleen, frustré par un temps de jeu insuffisant à ses yeux cette saison. Si le nom de Chelsea et de plusieurs écuries européennes revenaient avec insistance depuis le début du mois de janvier, l’avenir du joueur pourrait s’écrire loin de la Premier League, mais de l’autre côté des Alpes.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, des discussions sont en cours entre l’OM et Sassuolo pour un transfert en cette toute fin de mercato. Le club italien, solidement installé dans le milieu de tableau de Serie A et disposant de moyens financiers confortables, a flairé le bon coup. L’argument massue des Neroverdi ? Le temps de jeu, évidemment, bien plus accessible qu’à Londres, mais aussi la présence d’un certain Ismaël Koné. L’ancien Marseillais, qui évolue déjà en Émilie-Romagne, pourrait faciliter l’intégration du jeune Bakola. A suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Marseille
Sassuolo
Darryl Bakola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Marseille Logo Marseille
Sassuolo Logo Sassuolo
Darryl Bakola Darryl Bakola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier