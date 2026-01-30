L’OM discute avec Sassuolo pour Darryl Bakola

C’est l’un des dossiers chauds de la formation marseillaise. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du club, Darryl Bakola (18 ans) se trouve dans une impasse. Malgré une offre de prolongation entre les mains, le milieu de terrain n’a pas signé et traîne son spleen, frustré par un temps de jeu insuffisant à ses yeux cette saison. Si le nom de Chelsea et de plusieurs écuries européennes revenaient avec insistance depuis le début du mois de janvier, l’avenir du joueur pourrait s’écrire loin de la Premier League, mais de l’autre côté des Alpes.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, des discussions sont en cours entre l’OM et Sassuolo pour un transfert en cette toute fin de mercato. Le club italien, solidement installé dans le milieu de tableau de Serie A et disposant de moyens financiers confortables, a flairé le bon coup. L’argument massue des Neroverdi ? Le temps de jeu, évidemment, bien plus accessible qu’à Londres, mais aussi la présence d’un certain Ismaël Koné. L’ancien Marseillais, qui évolue déjà en Émilie-Romagne, pourrait faciliter l’intégration du jeune Bakola. A suivre.