Chelsea interdit de recrutement pendant un an avec sursis !

Drôle de début de semaine pour Chelsea. Sur le terrain, le club londonien entrainé par Liam Rosenior va devoir s’imposer avec quatre buts d’écart face au Paris Saint-Germain pour espérer voir les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une mission loin d’être facile puisque les Blues vont devoir se découvrir s’ils veulent réaliser un exploit. En coulisses, la formation anglaise a dû gérer l’enquête menée par la Premier League sur le non-respect de la réglementation financière du championnat anglais.

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La Premier League vient d’ailleurs d’officialiser son verdict. Si les Blues n’ont pas été sanctionnés sur le plan comptable, ils ont été interdits de recrutement pendant un an avec un sursis de deux ans. «La Premier League a clôturé deux procédures disciplinaires distinctes concernant le Chelsea Football Club, après que le club eut volontairement signalé d’éventuelles infractions passées aux règles.

- Deux accords de sanctions ont été ratifiés par une commission indépendante, en vertu desquels le Chelsea FC a accepté de payer des amendes d’un montant total de 10,75 millions de livres sterling pour des infractions aux règles de la Premier League relatives à la communication financière, aux investissements de tiers et à la formation des jeunes.

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- Le club a été sanctionné par la Premier League par une interdiction immédiate de transfert au sein de son centre de formation pendant neuf mois et une interdiction de transfert de joueurs de l’équipe première d’un an (avec sursis de deux ans)», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de la Premier League.

Chelsea a coopéré sans sourciller

Pour expliquer cette sanction, la PL a indiqué « qu’à la suite de l’enquête menée par la Premier League, il a été établi qu’entre 2011 et 2018, des paiements non déclarés provenant de tiers liés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non agréés et à d’autres tiers. Ces paiements n’ont pas été déclarés aux autorités de régulation du football de l’époque, y compris à la Premier League. Ces paiements ont été effectués au profit du Chelsea FC et auraient dû être considérés comme ayant été effectués par le club. Le club a également reconnu, entre autres, que le versement de ces paiements, ainsi que le fait de ne pas les avoir déclarés à la Ligue, constituaient une violation de l’obligation d’agir de bonne foi envers la Ligue. » Enfin, concernant les sanctions prononcées contre le centre de formation, Chelsea a également été reconnu coupable d’avoir violé les règles de développement des jeunes entre 2019 et 2022.

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Toutes les sanctions énoncées prennent effet immédiatement et le club devra également prendre en charge l’intégralité des frais liés à l’enquête et aux procédures disciplinaires de la Ligue. De son côté, Chelsea a réagi et s’est dit satisfait d’en avoir terminé avec cette affaire. «Le Chelsea Football Club a le plaisir de confirmer qu’il est parvenu à un accord avec la Premier League concernant des questions réglementaires passées que le club avait lui-même signalées en 2022. Comme annoncé précédemment, le club a volontairement et de manière proactive signalé à toutes les autorités de régulation concernées d’éventuelles infractions réglementaires passées, notamment des rapports financiers incomplets remontant à plus d’une décennie. Au cours d’une enquête approfondie menée par la Premier League, le club a communiqué de manière proactive plusieurs milliers de documents. De plus, lorsque la Premier League a formulé des demandes d’informations, le club a fourni sans délai des réponses exhaustives et a facilité toutes les pistes d’enquête afin de soutenir un processus complexe et extrêmement rigoureux. Par ailleurs, au cours de l’enquête, des preuves supplémentaires ont été fournies au club par un tiers concernant des violations potentielles des règles de la Premier League commises par un ancien employé dans le cadre d’un petit nombre de transactions historiques liées à l’académie. Ces informations ont été immédiatement et de manière proactive signalées à la Premier League. Le club tient à préciser qu’à la suite d’une analyse financière rigoureuse menée par la Premier League, il a été conclu que «en aucun cas le club n’aurait dépassé la perte maximale autorisée de 105 millions de livres sterling sur la période d’évaluation de trois ans prévue par les règles.» Par conséquent, il n’existe aucun scénario dans lequel le club aurait pu enfreindre les limites applicables des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League au cours des saisons concernées par le passé. Dès le début de ce processus, le club a traité ces questions avec le plus grand sérieux, en coopérant pleinement avec toutes les autorités de régulation concernées. Le club se réjouit que la Premier League ait reconnu sa «coopération exceptionnelle» et que «sans ces divulgations volontaires et cet acte d’autodéclaration, un certain nombre de violations des règles de la Premier League n’auraient peut-être jamais été portées à l’attention de la Ligue». Le club accepte intégralement les termes de l’accord, dont les détails ont été publiés sur le site web de la Premier League. Pour plus de clarté, la restriction de neuf mois concernant l’enregistrement des joueurs de l’Académie s’applique immédiatement, mais uniquement aux joueurs de l’Académie qui ont déjà été enregistrés auprès d’un autre club de la Ligue ou de l’EFL au cours des 18 mois précédents. Elle ne s’applique pas aux joueurs actuels de Chelsea, aux joueurs internationaux ni aux joueurs qui demandent leur premier enregistrement dans la catégorie des moins de 9 ans. Nous sommes heureux que cette affaire soit désormais close», peut-on lire sur le site officiel des Blues.