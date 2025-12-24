CAN 2025 : Zinédine Zidane présent en tribunes pour voir l’Algérie

C’est un évènement qui n’est pas passé inaperçu du tout ce mercredi au stade Moulay El Hassan de Rabat. L’Algérie débute sa CAN 2025 au Maroc par une rencontre face au Soudan. Dans les cages, le séléctionneur Vladimir Petkovic a décidé de faire confiance au néo-international algérien Lucas Zidane. Et forcément son père, Zinédine Zidane, ne pouvait pas manquer ça.

La suite après cette publicité

Zizou, star nationale en France comme en Algérie, a été aperçu en tribunes du stade avec l’un de ses enfants. Et au moment de le voir apparaître à l’écran, une acclamation impressionnante a retenti dans les tribunes du stade. Zidane ne passe jamais inaperçu.