Chelsea, PSG : les vérités de Thomas Tuchel

Le 24 décembre dernier, Thomas Tuchel était limogé de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, seulement quelques mois après une finale - perdue - de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1). Mais, l'Allemand n'a pas tardé à trouver un nouveau point de chute. En effet, le 26 janvier, il a remplacé, sur le banc de Chelsea, Frank Lampard, à son tour démis de ses fonctions. « C'était le meilleur cadeau présent sous l'arbre », a-t-il avoué à nos confrères de Skysports.

Mais tout n'est pas si simple pour l'ancien de Mayence et du Borussia Dortmund, notamment du fait qu'il vive seul à Londres, loin de sa famille. « Ce n'est pas une situation facile, il est impossible de voyager pour le moment pour nous tous. Les choses sont bien organisées, mes enfants vont à l'école, mais ce serait bien si nous pouvions être ensemble. C'était la décision et maintenant, nous devons y faire face comme beaucoup d'autres personnes », a-t-il commencé par expliquer.

Saint-Valentin sur Zoom

En effet, ses enfants sont restés à Paris pour finir l'année scolaire et les voyages sont quasi-impossibles au vu des restrictions sanitaires, en témoignent les nombreux matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa délocalisés pour les formations anglaises. Toutefois, Tuchel admet aussi que la situation n'est pas vraiment simple pour lui et que cela commence légèrement à peser, notamment pour la Saint-Valentin, qui a eu lieu ce dimanche.

« Ce n'est absolument pas facile, et ils me manquent beaucoup et comme vous le dites, la Saint-Valentin sera (a été, ndlr) une réunion Zoom. Sur le plan familial, c'est assez triste. Mais nous sommes toujours privilégiés, nous sommes en sécurité et en bonne santé, donc je ne veux pas trop me plaindre. J'aimerais que ce soit différent, mais rien à redire, nous sommes toujours en bonne santé et ensemble en tant que famille, même s'il y a une distance entre nous pour le moment », a-t-il conclu. Une victoire, ce lundi soir, contre Newcastle lui remonterait probablement le moral...