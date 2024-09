Le LOSC s’offre André Gomes

Nous vous le révélions ces dernières heures, c’est désormais officiel ! «André Gomes débarque à Lille. Toi qui nous as déjà impressionné par ta classe, ton élégance, ton intelligence de jeu et ton amour pour nos couleurs, tu es la dernière pièce du puzzle», précise le club nordiste sur ses réseaux sociaux.

Le milieu international portugais de 31 ans, passé par Benfica, Barcelone, Valence, Everton et… le LOSC (26 matches - 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 en 2022-23) s’est engagé pour deux saisons sans option à Lille. Celui qui évoluait la saison passée à Everton (12 matches de Premier League - 1 but) et qui était libre de tout contrat depuis le 30 juin, portera le n°26.