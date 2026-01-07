Liga
FC Barcelone : Deco confirme le retour de João Cancelo
@Maxppp
Deux ans après son premier passage à Barcelone, João Cancelo (31 ans) va faire son retour en Catalogne. Le latéral polyvalent s’apprête à être prêté par Al-Hilal aux Culés jusqu’à la fin de la saison. Deco vient de le confirmer en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic.
La suite après cette publicité
«Nous finalisons l’accord. Il n’a pas encore passé la visite médicale mais João arrivera bientôt à Barcelone. Il y a des questions contractuelles, mais en théorie, nous allons conclure l’affaire», assure le directeur sportif auprès de Movistar. Voilà une première recrue de bouclée.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer