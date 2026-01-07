Menu Rechercher
Commenter
Liga

FC Barcelone : Deco confirme le retour de João Cancelo

Par Maxime Barbaud
Joao Cancelo avec le FC Barcelone @Maxppp

Deux ans après son premier passage à Barcelone, João Cancelo (31 ans) va faire son retour en Catalogne. Le latéral polyvalent s’apprête à être prêté par Al-Hilal aux Culés jusqu’à la fin de la saison. Deco vient de le confirmer en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic.

La suite après cette publicité

«Nous finalisons l’accord. Il n’a pas encore passé la visite médicale mais João arrivera bientôt à Barcelone. Il y a des questions contractuelles, mais en théorie, nous allons conclure l’affaire», assure le directeur sportif auprès de Movistar. Voilà une première recrue de bouclée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Anderson Luís de Souza
João Cancelo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Anderson Luís de Souza Anderson Luís de Souza
João Cancelo João Cancelo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier