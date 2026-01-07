FC Barcelone : Deco confirme le retour de João Cancelo

Deux ans après son premier passage à Barcelone, João Cancelo (31 ans) va faire son retour en Catalogne. Le latéral polyvalent s’apprête à être prêté par Al-Hilal aux Culés jusqu’à la fin de la saison. Deco vient de le confirmer en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic.

La suite après cette publicité

«Nous finalisons l’accord. Il n’a pas encore passé la visite médicale mais João arrivera bientôt à Barcelone. Il y a des questions contractuelles, mais en théorie, nous allons conclure l’affaire», assure le directeur sportif auprès de Movistar. Voilà une première recrue de bouclée.