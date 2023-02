AC Milan-Tottenham : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après 3282 jours précisément, l’AC Milan retrouve une phase éliminatoire de Ligue des Champions. Les Rossoneri affrontent ce soir Tottenham (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) dans le cadre des huitièmes de finale de C1. Et ils comptent sur la ferveur de leur public pour les aider à réaliser une bonne prestation.

Comme depuis le Derby della Madonnina, Stefano Pioli continue avec une défense à 3. Dans 3-4-2-1, le technicien italien est tout de même privé de Bennacer qu’il a remplacé par Krunic au côté de Tonali. Giroud sera seul en pointe, avec Leao et Diaz en soutien. De son côté, Antonio Conte a dégainé le même dispositif. Pape Matar Sarr fêtera son premier match ainsi que sa première titularisation de sa carrière en Ligue des Champions en étant au milieu avec Skipp. Et nous retrouvons le trio d’attaque habituel avec Kulusevski et Son derrière Harry Kane.

Les compositions officielles :

AC Milan : Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Thiaw - Calabria, Krunic, Tonali, Hernandez - Diaz, Leao - Giroud

Tottenham : Forster - Romero, Dier, Lenglet - Royal, Matar Sarr, Skipp, Perisic - Kulusevski, Son - Kane