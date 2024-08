Le Barça dégaine une nouvelle offre pour Dani Olmo, le Portugal fait ses adieux à João Neves

Dani Olmo, nouvelle priorité du Barça

Le Barça change ses plans. La piste Nico Williams étant morte comme le signale le journal AS, le Barça a décidé de passer la seconde pour Dani Olmo comme l’explique Sport ce jeudi matin. En ce sens, le Barça a envoyé une nouvelle offre de 50 M€ plus des bonus pour un montant total de 65 M€. C’est plus que les 60 M€ de son ancienne clause libératoire. Le transfert se rapproche donc d’autant que Leipzig préfère que l’Espagnol signe pour un club anglais ou pour le Barça. L’option du Bayern Munich ne les séduit pas, car c’est un rival direct.

João Neves au PSG, c’est fait

Le PSG nage dans le bonheur puisque la signature de João Neves est imminente ! Comme le placarde le journal A Bola ce jeudi matin sur sa Une, «l’accord est total» entre toutes les parties. Coût total de l’opération : 70 M€ bonus compris + Renato Sanches, comme le précise le Correio da Manhã. «João Neves arrive à Paris», écrit O Jogo alors que «Renato Sanches rentre à la maison», peut-on lire dans l’édition du jour du journal Record. João Neves est attendu ce jeudi dans la capitale française alors que Renato Sanches est déjà à Lisbone. A noter que le PSG va prendre en charge l’intégralité de son salaire. Rui Costa a aussi négocié une option d’achat à hauteur de 10 M€ pour le Portugais.

Jürgen Klopp sème le doute sur son avenir

Présent lors du congrès international des entraîneurs à en Allemagne, l’ancien coach de Liverpool Jürgen Klopp a expliqué qu’il n’était pas intéressé par le poste de sélectionneur anglais. «Ne comptez pas sur moi», lâche le Daily Star. Pire, le tacticien allemand a laissé planer le doute sur une possible fin de carrière. « À partir d’aujourd’hui, c’est fini pour moi en tant qu’entraîneur ! Je ne prends pas cette décision sur un coup de tête, mais cela a été une décision générale. J’ai entraîné les meilleurs clubs du monde. J’ai toujours envie de travailler dans le football et d’aider les gens avec mon expérience et mes contacts. Pour le moment, il n’y a absolument rien en termes d’emploi. Pas de club, pas de pays ». Ce serait évidemment une triste nouvelle pour le monde du foot.