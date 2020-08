Gonzalo Higuain prévient Lionel Messi sur un départ en Premier League

Depuis le 8-2 encaissé face au Bayern Munich, le Barça est dans une crise sans précédent. Si Quique Setien et Éric Abidal ont été virés, l'avenir de Lionel Messi s'inscrit de plus en plus en pointillés. Il aurait même fait part à sa direction qu'il pourrait quitter le navire catalan bien plus rapidement que prévu. Mais pour aller où ? Le PSG ? L'Italie ? L'Angleterre ?

Pour cette dernière option, son compatriote et partenaire en sélection argentine Gonzalo Higuain, qui a évolué 6 mois à Chelsea, prévient déjà La Pulga sur Fox Sports. «Je ne sais pas à quoi Leo est en train de penser. Qu’il fasse ce qu’il a envie de faire, sans penser à l’avis des autres. J’ai eu du mal en Premier League, en six mois, je n’ai pas réussi à m’adapter, c’est dynamique, les défenseurs te mettent des coups, les arbitres ne sifflent pas et les défenseurs sont des armoires. Je ne sais pas comment ça peut impacter Leo, mais comme il est d’un niveau bien supérieur, je ne suis pas sûr qu’il en souffre. Moi, j’ai trouvé ça difficile». Le sextuple Ballon d'Or est prévenu.