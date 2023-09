Atlético Madrid : Thomas Lemar sera absent plusieurs mois

Cet été, Thomas Lemar a longtemps été annoncé sur le départ de l’Atlético Madrid où Diego Simeone ne le considère pas comme un titulaire inamovible. Pourtant, l’ancien du SM Caen et de l’AS Monaco a fait le choix de rester dans la capitale ibérique. Titulaire ce samedi avec les Colchoneros contre Valence, le champion du monde 2018 a dû céder sa place à la 43e minute sur blessure.

Et alors que son club craignait le pire, le verdict est tombé ce dimanche : le joueur de 27 ans souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Un terrible coup dur pour ce dernier et l’Atlético qui a communiqué sur son absence : «Après les examens effectués sur le joueur français, le rapport proposé par les services médicaux du club indique qu’il souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit et qu’il devra subir une intervention chirurgicale. Bonne chance Thom, nous te souhaitons un prompt rétablissement !» Il devrait, ainsi, être absent durant de longs mois…