PSG : l’avenir de Luis Campos est en grand danger !

En fin de contrat cet été, Luis Campos continue d’œuvrer activement pour le PSG, entre voyages pour superviser des joueurs et négociations de prolongations, comme celles récemment officialisées pour Luis Enrique, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes. Pourtant, son absence lors de la présentation de ces renouvellements a intrigué, alors que son avenir au club reste flou. Sous contrat jusqu’en 2025, il ne sait toujours pas s’il sera prolongé, d’autant que le PSG a déjà sondé Andrea Berta, ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, en vue d’une possible succession.

Selon les informations du Parisien, le PSG a en effet renoué contact avec l’Italien de 53 ans après son départ d’Espagne en janvier, sous l’influence de certains intermédiaires, dont Jorge Mendes, agent influent au sein du club. Bien que collaborant sur plusieurs dossiers, Mendes et Campos ne sont ni proches ni amis, rappelle le média. Courtisé aussi par la Juventus, Berta pourrait également être une piste sérieuse à la succession de Campos. Son nom a, par ailleurs, déjà été associé au club parisien il y a quelques semaines.

Des contacts en Premier League et en Arabie saoudite

Malgré les doutes initiaux de Nasser al-Khelaïfi, Campos a fini par imposer sa méthode, trouvant un équilibre avec le président et Luis Enrique. Son implication sur des dossiers comme celui de Kvaratskhelia cet hiver est reconnue en interne. Et toujours selon le quotidien francilien, il continue de travailler comme s’il allait rester, en préparant déjà le mercato d’été. Son bilan, entre réussites (Barcola, João Neves) et échecs (Skriniar, Ugarte), plaiderait en sa faveur.

Approché par deux grands clubs de Premier League et par l’Arabie saoudite dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde 2034, avec à la clé des offres très lucratives, il privilégie pour l’instant le PSG, malgré l’incertitude entourant son avenir. En attendant une décision du club, il poursuit son travail sans se laisser perturber. Affaire à suivre.