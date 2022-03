Real Madrid : le message fort de Thibaut Courtois

Balayé par le FC Barcelone sur la pelouse du Santiago Bernabéu (0-4) ce dimanche soir, le Real Madrid s'est réveillé avec la gueule de bois. Certains joueurs commencent tout juste à monter au créneau pour demander pardon. C'est le cas de Thibaut Courtois, qui a utilisé ses réseaux sociaux pour envoyer un message fort aux supporters merengues.

«Hier était un triste jour, mais nous sommes une équipe. Que nous gagnions ou perdions, c’est ensemble et c’est comme ça que nous réagirons. Je sais que c’est encore douloureux d’y penser et de vous demander cela, mais ayez confiance, cette équipe va tout donner pour gagner tous les titres en jeu. Nous sommes dans la meilleure position pour y parvenir et nous sommes le Real Madrid, nous devons être à la hauteur de notre histoire et de vous, les Madridistas. Aujourd’hui plus que jamais Hala Madrid», a-t-il posté.