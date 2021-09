Brésil-Argentine : les autorités brésiliennes voulaient expulser 4 Argentins

Alors que le Brésil et l’Argentine s'affrontent ce dimanche dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, les autorités sanitaires brésilienne voulaient exclure quatre joueurs argentins, comme ils l’ont déclaré dans un communiqué. Étaient concernés Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero. Ces joueurs auraient fourni de fausses informations dans le formulaire d’entrée au Brésil et n’auraient pas signalé qu’ils avaient séjourné au Royaume-Uni ces 14 derniers jours.

Depuis le 23 juin, le ministère brésilien interdit l’entrée sur le territoire aux personnes étrangères venant d’Inde, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. « Anvisa considère la situation comme un risque grave pour la santé et a donc conseillé aux autorités sanitaires locales de déterminer la mise en quarantaine immédiate des joueurs, qui sont empêchés de participer à toute activité et doivent être empêchés de rester sur le territoire brésilien », peut-on lire dans le communiqué.