OM : Habib Beye a dévoilé la recette miracle pour Geoffrey Kondogbia

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia ne parvenait pas à enchaîner les matches. Depuis l’arrivée d’Habib Beye, le milieu de terrain de 33 ans est devenu un titulaire inamovible et vient d’aligner trois matches de suite en Ligue 1. Comment le nouveau coach de l’OM a-t-il fait pour rétablir un joueur fragile physiquement ? Ce dernier a donné sa réponse à deux jours du choc contre Lille.

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« Par la méthodologie d’entraînement qui demande beaucoup d’intensité. Sur les matches, il a répondu présent, on n’a pas eu besoin de faire de rotation. On a attaché beaucoup d’importance à sa récupération avec des protocoles. Aujourd’hui, Geoffrey s’entraîne tous les jours à haute intensité, il n’y a pas de volonté de se gérer. C’est lui qui nous a donné cette réponse-là, d’assumer cette charge de travail et d’être performant en match. On est très satisfait, c’est un des leaders de notre équipe », a-t-il confié.