Liverpool : Alisson forfait contre Galatasaray

Coup dur pour les Reds. Opposé à Galatasaray dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi à Istanbul (18 h 45), le club de la Mersey va devoir composer sans son habituel gardien titulaire.

En effet, Alisson Becker a dû déclarer forfait à cause d’une douleur à l’entraînement de ce lundi. Déjà absent pendant un mois et demi à l’automne dernier, le Brésilien devrait être remplacé par Giorgi Mamardashvili qui devrait occuper le poste dans les cages.