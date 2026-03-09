Ligue des Champions
Liverpool : Alisson forfait contre Galatasaray
@Maxppp
Coup dur pour les Reds. Opposé à Galatasaray dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi à Istanbul (18 h 45), le club de la Mersey va devoir composer sans son habituel gardien titulaire.
En effet, Alisson Becker a dû déclarer forfait à cause d’une douleur à l’entraînement de ce lundi. Déjà absent pendant un mois et demi à l’automne dernier, le Brésilien devrait être remplacé par Giorgi Mamardashvili qui devrait occuper le poste dans les cages.
