Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Liverpool : Alisson forfait contre Galatasaray

Par Josué Cassé
Alisson avec Liverpool @Maxppp

Coup dur pour les Reds. Opposé à Galatasaray dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi à Istanbul (18 h 45), le club de la Mersey va devoir composer sans son habituel gardien titulaire.

La suite après cette publicité

En effet, Alisson Becker a dû déclarer forfait à cause d’une douleur à l’entraînement de ce lundi. Déjà absent pendant un mois et demi à l’automne dernier, le Brésilien devrait être remplacé par Giorgi Mamardashvili qui devrait occuper le poste dans les cages.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Alisson Becker

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Alisson Becker Alisson Becker
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier