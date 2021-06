Euro : Rafael van der Vaart réagit à la manita de l’Espagne

Comment mieux chasser ses démons qu’en inscrivant une bonne vieille manita ? Hier après-midi l’Espagne s’est rassurée en annihilant la Slovaquie (0-5). Une victoire qui va faire du bien aux hommes de Luis Enrique qui n’avait pas gagné jusque-là dans cet Euro (deux matchs nuls). Un résultat et un score qui a fait taire l’un des principaux détracteurs de ce Roja : Rafael van der Vaart (38 ans).

Pour rappel, l’ancien milieu de terrain néerlandais du Real Madrid et du Betis avait été extrêmement critique envers l’Espagne ces derniers jours. Au final, il a félicité la sélection hier après sa grosse victoire et sa qualification à travers son compte Twitter. « On dirait que mes mots ont fonctionné comme motivation pour @SeFutbol. Bon match ce soir, félicitations pour avoir atteint les phases à élimination directe », a-t-il déclaré. Tout est bien qui finit bien.

Looks like my words worked as motivation for @SeFutbol 😜 Good game tonight, congrats on reaching the knockouts 👏