Le mercato complètement fou du PSG

En 2017, le Paris Saint-Germain avait frappé très fort en recrutant Neymar et Kylian Mbappé. Au total, le club de la capitale a déboursé 367 M€ (222 M€ et 145 M€ pour Mbappé). Si le natif de Bondy prolonge d’ici juin 2022, l’addition pourra même grimper jusqu’à 402 M€ (le PSG devra alors payer 35 M€ à Monaco). Quoi qu’il en soit, pas grand monde pensait voir le club de la capitale faire mieux que ce recrutement 5 étoiles.

Quatre ans plus tard, les Rouge-et-Bleu n’ont pas dépensé autant en termes d’indemnité de transfert, mais ils ont réussi à réaliser un mercato encore plus clinquant. C’est tout simple, Paris a su recruter quasiment tous les joueurs libres les plus cotés du marché, à savoir Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi. L’ancien capitaine du Real Madrid, celui des Pays-Bas, le meilleur joueur du dernier Euro (et accessoirement l’un des meilleurs gardiens du monde en devenir) et le meilleur joueur du monde, voire de tous les temps, tous recruté pour 0€ (sans parler des salaires et des primes à la signature bien évidemment).

Recrues clinquantes et un refus de luxe

Ajoutez à cela l’arrivée d’Achraf Hakimi. Certes, l’international marocain a coûté 60 M€ aux Franciliens, mais ces derniers ont engagé l’un des meilleurs latéraux droit du monde. D’ailleurs, l’ancien Nerazzurro s’est déjà très bien intégré à sa nouvelle équipe. Outre une relation technique évidente avec Kylian Mbappé, Hakimi a déjà un but et deux passes décisives à son compteur en quatre matches de championnat. Enfin, Paris a également su faire affaire au Portugal.

Ainsi, après avoir payé l’option d’achat de 15 M€ à Porto pour le transfert définitif de Danilo Pereira, le club de la capitale a réussi un coup au finish, à savoir l’arrivée en prêt payant de 7 M€ (sans option d’achat) du latéral Nuno Mendes (Sporting CP) en échange du prêt de Pablo Sarabia chez les Leões. Au total, le vice-champion de France en titre a dépensé 82 M€ pour sept recrues. Sur le papier, cela donne une moyenne de 11,7 M€ dépensés par recrue. Mais en réalité, la pilule passe mal ailleurs.

À l’heure où la plupart des clubs se serrent la ceinture, ces arrivées font rêver les supporters parisiens, mais font jaser, notamment en Espagne où l’argument du fair-play financier bafoué a fait son retour. Nos voisins ibères l’ont d’autant plus mauvaise après le refus du PSG de se séparer de Mbappé malgré une offre de 200 M€ faite par le Real Madrid. Car là encore, Paris a marqué les esprits. Dire non à une telle proposition pour un joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, personne ne l’avait jamais fait. Qu’on se le dise, on se souviendra longtemps de ce mercato estival 2021 du PSG, même si le bilan des ventes (9 M€ récoltés grâce à la vente de Mitchel Bakker et le prêt payant d’Alphonse Areola) a une nouvelle fois été décevant.