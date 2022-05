Real : David Alaba et Gareth Bale disponibles pour la finale de Ligue des Champions

En conférence de presse après le match nul de son équipe face au Betis Séville vendredi (0-0), le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué la préparation de la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi prochain au Stade de France (21h). Le coach italien a notamment annoncé que David Alaba et Gareth Bale seraient disponibles pour le match face aux Reds. Le défenseur autrichien qui est de retour de blessure, devrait jouer la finale. « Alaba va être là pour jouer la finale, mais il n'était pas nécessaire de prendre des risques. Il va jouer à cent pour cent. Il n'a pas joué depuis le 26 avril, c'est vrai, mais dans ce match, non seulement le physique est pris en compte mais aussi les compétences et l'expérience », a expliqué le technicien italien.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne l’ailier gallois qui va quitter le club madrilène a la fin de la saison, Ancelotti n’exclut pas qu’il fasse ces adieux lors de la finale. Cette saison Bale n’a joué que sept matches avec le Real et inscrit un but. « Il voulait dire au revoir et jouer s'il allait bien. Bale a une dernière chance car il ira bien pour la finale », a déclaré le coach madrilène après le dernier match de championnat de son équipe