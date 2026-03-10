Le FC Nantes vire Ahmed Kantari et annonce le retour de Vahid Halilhodzic !

10 matches, 2 victoires (contre Le Havre et l’OM). Peu, bien trop peu pour espérer maintenir le FC Nantes en Ligue 1 à l’issue d’une saison d’ores et déjà très éprouvante. Avant-dernier du classement avec seulement 17 points, le club est à 2 longueurs de l’AJA, barragiste, mais surtout déjà à 7 points du 15e, qui est actuellement l’OGC Nice. Ahmed Kantari, nommé le 11 décembre pour succéder à Luis Castro, n’a pas survécu à ces 8 défaites en championnat, avec en prime l’élimination en Coupe de France face à Nice.

Ce mardi, Nantes a officialisé son limogeage et le retour de Vahid Halilhodzic, coach des Canaris lors de la saison 2018-2019. « Le FC Nantes annonce la mise à l’écart d’Ahmed Kantari à la tête du groupe professionnel et le remercie pour son implication tout au long de sa mission. Il est remplacé par Vahid Halilhodzic jusqu’à la fin de saison. »

Le calendrier est compliqué

Voilà les Canaris embarqués dans une mission sauvetage particulièrement compliquée. D’ailleurs, sur notre sondage, vous êtes très pessimistes sur les chances de maintien. Et on peut le comprendre en regardant le calendrier qui attend les Nantais. Avec un déplacement à Paris puis la réception de Strasbourg.

Mais c’est peut-être sur les deux matches suivants que tout se jouera. Et ce sera à chaque fois à l’extérieur avec deux déplacements consécutifs à Metz puis à Auxerre. Prendre le maximum de points sera indispensable pour espérer se maintenir. Car il y aura des gros morceaux derrière, avec entre autres Rennes, Marseille et Lens au programme.