Liga : Javier Tebas souhaite voir Kylian Mbappé au Real et Erling Haaland à Barcelone

Les arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland en Espagne « apporteraient beaucoup » à la Liga, surtout si chacun va dans un club différent. C’est en tout cas ce que pense le président de la ligue espagnole Javier Tebas qui malgré son penchant pour le Real Madrid veut que le FC Barcelone se renforce également pour recréer un duel semblable à celui entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Je préfère Haaland au Barça et Mbappé à Madrid. Je veux que nous revenions à cette époque de Messi et Ronaldo, où nous avons eu deux grands joueurs qui étaient dans les deux meilleures équipes du monde. Là, je suis plus pour la Liga que pour le Real » a déclaré Tebas lors de son interview avec ABC.