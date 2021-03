Real Madrid : où en est le projet du nouveau stade Santiago Bernabéu ?

La suite après cette publicité

11 octobre 2016. Ce jour-là, le Real Madrid a posé la première pierre d'un projet titanesque, à savoir la rénovation du stade Santiago Bernabéu. Inaugurée le 14 septembre 1947, cette enceinte, dont le nom initial était "Nuevo Estadio Chamartín" et qui a été rebaptisée en 1955 sous son appellation actuelle, n'avait pas subi de lifting depuis 2006. Dix ans plus tard, en octobre 2016 donc, le président merengue, Florentino Pérez, a officialisé un accord avec la ville de Madrid pour les travaux d'amélioration et de modernisation du stade. Un chantier colossal dont le montant global annoncé était de 400 millions d'euros.

Le stade du XXIème siècle

Fer de lance de ce projet XXL, Florentino Pérez, qui veut faire de son enceinte le stade du XXIème siècle, ne cachait pas sa joie. «C'est notre maison, ici nous avons grandi avec nos valeurs. Durant notre mandat, depuis les années 2000, nous avons investi 500 M€ dans l'amélioration de nos installations, au stade et à Valdebebas (le centre d'entraînement, ndlr). L’avenir appelle à un stade moderne et avant-gardiste, à une nouvelle et importante source de revenus. Ce fut un long chemin qui n’a pas été facile. Nous allons créer un musée interactif avec de nouvelles technologies en réalité augmentée. Nous voulons que ce soit un stade de référence dans le futur.»

Confiée aux cabinets GMP Arquitectos et L35 Ribas, qui ont remporté le concours lancé pour connaître le nouveau design du stade, cette rénovation promettait avec notamment la mise en place d'un toit fixe et un autre rétractable au-dessus du terrain ainsi qu'"une bande d'acier et de lignes variables qui illumineront et projetteront des images" autour du stade. L'objectif était aussi d'agrandir la surface exploitable pour l'écurie madrilène, qui a délocalisé les bureaux du club au centre d'entraînement afin de gagner 8 000 m² tout en gagnant plus de 18 000 m² aux alentours de son stade pour développer un nouvelle zone de loisirs (parking souterrain de 500 places, espaces verts, restaurants, deux boutiques du club, etc...) suite à la destruction du centre commercial La Esquina del Bernabéu.

Un projet à plus de 500 M€

A tout cela, il faut ajouter que le Real Madrid veut aussi faire de son nouvel écrin un stade interactif et à la pointe de la technologie (espace e-sport, écran à 360 degrés installé dans la structure du stade, agrandissement du Musée où le digital sera encore plus présent). D'ambitieux plans qui ont également un coût financier beaucoup plus important. Alors que l'on évoquait un montant de 400 M€, le projet devrait coûter au final 525 M€. Pour cela, le club de Florentino Pérez a obtenu des crédits très importants de la part de plusieurs banques internationales. AS annonce un crédit total de 575 millions d'euros, avec un taux de 29,5 millions d'euros par an jusqu'en 2049, que le club commencera à rembourser à partir de juin 2023 le temps de relancer la machine, notamment après l'épidémie de covid-19. Le média ibérique parle d'une opération totale de près de 800 millions d'euros.

Pour rembourser ces prêts, la Casa Blanca compte sur toutes les recettes liées au merchandising (ventes de maillots et produits dérivés, visite du stade qui sera d'ailleurs une visite panoramique à présent, billetterie, etc..). Elle devrait également avoir le soutien financier de l'entreprise qui devrait obtenir le naming du stade. Un point épineux d'ailleurs pour les supporters qui avaient exigé que le nom de l'enceinte reste le même. Ce qu'a promis Florentino Pérez, dont le club pourrait seulement apposer le nom de l'entreprise à côté de Santiago Bernabéu. En juin 2019, le Real Madrid a donc pu avancer sur son projet en lançant officiellement les travaux de rénovation. Un chantier qui devrait durer trois ans et demi, soit en mai 2022 alors que le permis de construire lui a été accordé jusqu'en juin 2022 explique AS.

Les travaux se poursuivent pour une livraison en mai 2022

Pendant que l'équipe fanion du club évolue au centre d'entraînement de Valdebebas, le nouveau Santiago Bernabéu, qui a servi de centre d'approvisionnement de matériels sanitaires pendant l'épidémie de covid-19, continue de prendre forme doucement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En juin 2020, le Real Madrid avait fait un point précisant que les travaux pour le parking souterrain (5 étages en sous-sol) avaient bien avancé. Les structures métalliques des nouvelles tours du passage de la Castellana, qui soutiennent notamment la structure de la nouvelle couverture, ont été mises en place. A cela, il faut ajouter la démolition du bâtiment où étaient situés les bureaux du club et la boutique Adidas. Ces derniers mois, le club a indiqué que le terrain de jeu avait été remplacé et modernisé, que le démontage de l’ancienne couverture avait eu lieu puis que la nouvelle couverture avait été installée. En février 2021, les Madrilènes ont expliqué que les travaux du toit se poursuivaient.

Souhaitant faire de Santiago Bernabéu, le stade du XXIème siècle, le Real Madrid, qui espère être dans les temps, comptera aussi sur son petit bijou dernier cri pour renflouer ses caisses et augmenter significativement ses revenus. AS révèle que les Madrilènes avaient pour objectif de récupérer au moins 150 millions d'euros de plus par saison avec un développement important de ses activités annexes (offre de restauration plus grande, centre eSport, hôtel, etc...). Toutefois, contrairement aux rumeurs, il n'y aura pas de casino au sein de stade puisque la loi l'interdit selon Marca. Ce qui est certain, c'est que les Merengues veulent vraiment faire du stade un lieu de vie, qui serait utilisé 300 jours dans l'année pour le football mais également pour la tenue de matchs de basket et l'organisation de concerts et d'autres évènements sportifs. Le stade Santiago Bernabéu compte bien s'offrir une seconde jeunesse avec ce profond lifting !