Le Bayern Munich en passe de récupérer une star de Manchester City

Cette saison, Manchester City est rentré un peu plus dans l’histoire. La formation de Pep Guardiola n’a laissé aucune miette à la concurrence, d’abord en Premier League avec ce titre. Mais aussi et surtout en Ligue des Champions avec cette victoire en finale face à l’Inter Milan (1-0). La première C1 de l’histoire du club et une délivrance pour le technicien espagnol qui n’attendait que ça depuis plus d’une décennie.

Ce succès lors de cette saison 2022-2023 est aussi le fruit d’un projet sportif qui aura pris du temps à se construire. Pep Guardiola a évidemment pu compter sur un effectif XXL, mais surtout très bien construit. Pour autant, malgré le succès de son équipe, l’ancien coach du Barça va devoir aussi recruter à tous les postes cet été car certains joueurs risquent de plier bagages. Outre les possibles départs de Gundogan ou encore Bernardo Silva, Manchester City devrait aussi perdre… Kyle Walker.

Des négociations avec le Bayern Munich

Ces derniers jours, la presse anglaise révélait que le latéral droit de 33 ans avait des envies d’ailleurs cet été. En cause, un manque de temps de jeu et sa non-titularisation en finale de Ligue des Champions. Une tendance qui se confirme fortement comme expliqué par The Athletic. Le média britannique explique que Walker vise une place dans l’équipe d’Angleterre pour le Championnat d’Europe de l’été prochain en Allemagne et négocie donc son départ pour… le Bayern Munich.

D’après The Athletic, les Bavarois devraient récupérer Kyle Walker. Le montant du transfert ne sera pas un problème dans cette opération et cela pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines. LE Bayern Munich cherche un remplaçant actif à Benjamin Pavard qui sera sur le départ et ne conservera pas Joao Cancelo qui appartient également à Manchester City. Avec déjà Noussair Mazraoui dans le couloir droit, Thomas Tuchel pourrait donc compter un deuxième latéral droit de qualité dans son effectif. Un joli coup qui devrait se concrétiser pour le Champion d’Allemagne en titre.