MU : Omar Berrada est le nouveau PDG

Manchester United poursuit sa refonte. Alors que Jim Ratcliffe a pris les commandes du club le plus titré d’Angleterre, il fallait dès lors trouver un nouveau PDG pour remplacer Richard Arnold. Ce samedi, c’est Omar Barrada qui a été nommé à ce poste. Fort de plusieurs expériences concluantes au FC Barcelone et… à Manchester City, le businessman était encore en poste chez le rival mancunien.

Dans son communiqué, United a donné plus de détails sur cette arrivée : «Manchester United est heureux d’annoncer la nomination d’Omar Berrada au poste de nouveau PDG. Le Club est déterminé à remettre le football et la performance sur le terrain au cœur de tout ce que nous faisons. La nomination d’Omar représente la première étape de ce voyage. En tant que l’un des dirigeants de football les plus expérimentés au sommet du football européen, Omar apporte une richesse d’expertise footballistique et commerciale, avec un parcours avéré de leadership réussi et une passion pour contribuer au changement au sein du club. Il est actuellement directeur des opérations football du City Football Group, supervisant 11 clubs sur cinq continents et, avant cela, a occupé des postes de direction à Barcelone.» La date de ses débuts n’a pas encore été donnée.