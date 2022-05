Bacary Sagna donne son avis sur le prochain mercato d’Arsenal

Interviewé par The Sun, l’ancien latéral droit d’Arsenal Bacary Sagna a évoqué le prochain mercato estival des Gunners et notamment l’intérêt que porte le club londonien au milieu belge Youri Tielemans. Le Français pense notamment que Mikel Arteta devrait donner sa priorité au recrutement d’un attaquant et d’un défenseur central et non pas à un milieu, car le technicien espagnol a déjà assez de milieu de terrain dans son effectif selon lui.

«Nous parlons ici de joueurs de qualité, donc bien sûr, ils peuvent avoir un impact sur l'équipe. Qu'ils soient nécessaires ou non est une autre question. Je dirais que le poste le plus important est celui d'attaquant. Lacazette arrive en fin de contrat, Arsenal a déjà des milieux de terrain de qualité, Elneny qui va très bien. Donc, je ne sais pas s'ils devraient couvrir davantage la position de milieu de terrain, nous avons également Thomas Partey qui est aussi important. Dans mon esprit, ils devraient se concentrer sur la signature d'un défenseur central et d'un attaquant. Nous avons Xhaka qui peut jouer à l'arrière, mais ce ne sera jamais qu'une solution temporaire en cas de blessure ou de suspension. Signer un défenseur central de haut niveau sera important durant ce mercato estival », a expliqué Sagna.