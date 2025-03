OL : le supersub Malick Fofana envoie un sacré message à Paulo Fonseca

L’OL a parfois tourné comme une horloge suisse cette saison. De la fin septembre à la mi-décembre, les Gones, dirigés par Pierre Sage, n’ont compté qu’une défaite incompréhensible contre Besiktas sur une série de 15 matches où ils n’ont compté aucun autre revers. Une série impressionnante qui avait permis à Lyon de réaliser une bonne première partie de saison, qui avait été marquée par l’émergence de Malick Fofana. Considéré comme un supersub décisif lors la folle remontée au classement lors de l’édition précédente, l’ailier belge était devenu un incontournable de l’attaque lyonnaise aux côtés d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives avant l’éviction de Pierre Sage, le Belge réalisait la meilleure cuvée de son début de carrière. Malheureusement, une blessure à la hanche contre Fenerbahçe et l’arrivée de Paulo Fonseca ont relégué le natif d’Alost sur le banc. Un déclassement qui ne lui a permis que de disputer des fins de matches et de revenir à un statut de supersub qui lui avait permis de gagner ses lettres de noblesse dans le Rhône. Auteur d’une prestation décevante lors de sa titularisation face au PSG, l’international belge a même vu Ernest Nuamah lui passer devant dans la hiérarchie avec l’arrivée de Fonseca. Finalement, la rencontre de ce jeudi face au Steaua Bucarest a remis les pendules à l’heure.

La belle réponse de Malick Fofana

En effet, encore relégué sur le banc au profit de l’attaquant ghanéen, Malick Fofana a dû attendre patiemment pour affirmer son retour aux affaires. Entrant en jeu à la 68e minute de jeu à la place d’un Nuamah encore insipide, l’ancien de La Gantoise a totalement métamorphosé le visage de son équipe. Bien aidé par les entrées rafraîchissantes d’Alexandre Lacazette et Thiago Almada, le numéro 11 lyonnais a fait des ravages avec sa vitesse et son réalisme. Létal en Ligue Europa cette saison, Fofana a inscrit un doublé salvateur qui a permis aux Gones d’aller chercher la victoire en Roumanie et assurer quasiment la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Opportuniste et précis sur son premier but, Fofana a fait parler ses qualités techniques et de finition sur le second quelques minutes plus tard sur deux caviars de son compère Rayan Cherki, bien plus complice avec Fofana qu’avec Nuamah sur le pré.

Une entrée décisive qui devrait sûrement lui permettre de retrouver une place de titulaire dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, Malick Fofana respectera la décision de Paulo Fonseca, qu’il entend bien soutenir à travers sa lourde suspension, comme le jeune attaquant de 19 ans l’a affirmé hier après la rencontre face au FCSB : «tout le monde est derrière, il a parlé un peu mercredi par rapport à la situation et il nous a vraiment motivés pour gagner ce match pour lui et on a pu le faire ce soir, on est très contents. Sa suspension ? Oui, ça va changer, car il ne sera plus sur le banc, mais il est toujours derrière nous. On est un groupe qui le soutient, il va toujours être là pour nous et nous aussi, on va l’aider. On a une bonne dynamique.» Une bonne dynamique à laquelle devrait grandement contribuer Malick Fofana s’il revient au niveau qui était le sien en début de saison. Deuxième meilleur buteur de C3, Fofana pourrait bien être le facteur X des Rhodaniens dans cette compétition.