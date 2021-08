Barça : déjà un gros coup dur pour Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Forfait ce soir pour le Trophée Gamper entre le FC Barcelone et la Juventus au même titre que Philippe Coutinho et Clément Lenglet, Sergio Agüero est blessé pour un petit moment. Sans doute aussi touché par le départ annoncé de son ami Lionel Messi qu'il pensait rejoindre en Catalogne, l'attaquant argentin vit mal la situation comme l'explique AS.

Victime d'une déchirure à l'intérieur du mollet de la jambe droite, Sergio Agüero pourrait d'ailleurs manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Après avoir manqué 17 matches sur blessure lors de la saison 2020/2021 et 24 rencontres sur l'exercice 2019/2020, Sergio Agüero dispose de nouveau d'une santé fragile surtout qu'il se murmure qu'il aimerait déjà quitter la Catalogne.