PSG, Youth League : Zoumana Camara n'a pas du tout aimé le comportement de ses joueurs

Les U19 du PSG ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la Youth League après avoir disposé du Séville FC 2-0. Les deux buts ont été inscrits sur penalty par Simons et Yansané. Les jeunes pousses parisiennes n'ont pourtant pas brillé alors qu'elles ont joué en supériorité numérique pendant toute la seconde mi-temps. Elles ont souvent répondu à la provocation des Andalous ce qui n'a pas été du goût de Zoumana Camara leur entraîneur. Après la rencontre, l'ancien défenseur central a fustigé le comportement de ses joueurs, assurant qu'ils n'auraient jamais de l’avoir ce comportement alors qu'ils maîtrisaient la situation, en plus d'évoluer à domicile. Au micro de RMC, Camara les a mis en garde, assurant qu'ils n'iraient pas loin s'ils ne changeaient pas rapidement de mentalité.

«Je suis satisfait de la qualification mais il y a de la frustration par rapport au reste : le jeu et le comportement. J’aurais aimé que mon équipe ait plus de maîtrise en seconde mi-temps à onze contre dix et qu’on les fasse courir avant de se procurer des situations. Au lieu de ça, l'équipe à dix s’est sentie poussée des ailes, elle s’est montrée plus concentrée. On a eu beaucoup de pertes de balle à la construction, on n’a pas été à l’abri de prendre un but. (…) À la fin, tous les incidents qui se sont passés, oui ça m’a agacé car les joueurs étaient prévenus. C’est une belle équipe en face, de très bons joueurs. Nous, il ne fallait pas rentrer dans ce jeu-là. Dès lors qu’on a mené au score, on est entré dans ce jeu. Il fallait rester sur le jeu. S’ils veulent aller plus haut, il faut savoir garder son calme. Si ça avait été là-bas (à Séville, ndlr), on aurait fait quoi ? Il faut garder son sang-froid. Il fait avoir plus de maîtrise dans le jeu et ne pas répondre aux provocations. »