France - Afrique du Sud : les compositions probables

Les « nostalgiques » des heures les plus sombres de l’histoire des Bleus n’ont pas raté l’occasion de rappeler que la dernière fois que l’équipe de France a défié l’Afrique du Sud, c’était lors du piteux Mondial 2010 marqué par le fiasco de Knysna. Douze ans plus tard, les Tricolores de Didier Deschamps n’ont plus rien à voir avec la bande de Raymond Domenech.

Quatre jours après avoir battu la Côte d’Ivoire (2-1), le sélectionneur des Bleus devrait aligner à Lille un onze de départ remanié. Comme il l’avait annoncé, DD veut donner du temps de jeu à tout son groupe dans un 3-4-1-2 qui devrait être conservé. Parmi les changements annoncés, Mike Maignan fera son retour au Pierre-Mauroy dans la peau d’un titulaire.

De la rotation chez les Bleus

Devant lui, Raphaël Varane devrait à nouveau être titularisé. Mais à ses côtés, Lucas Hernandez et Jules Koundé devraient laisser leur place à Presnel Kimpembe et William Saliba. Un cran au-dessus, Lucas Digne et Jonathan Clauss seraient les nouveaux pistons. Adrien Rabiot et N’Golo Kanté occuperaient le coeur de l’entrejeu. Devant, Antoine Griezmann serait aligné en soutien de la paire Kylian Mbappé-Olviier Giroud.

En face, les Sud-Africains devraient nous offrir une opposition en 4-1-4-1. Williams devrait garder les cages. La défense à quatre serait composée de Mudau, Xulu, De Reuck et Mashego. Mokoena se chargerait de la récupération. Enfin, Dolly, Foster, Brooks et Hlongwane devraient évoluer juste derrière Letsoalo.