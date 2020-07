Inter : Antonio Conte a dressé une première liste d'indésirables pour cet été

Surpris à domicile par Bologne (1-2), l'Inter compte désormais neuf points de retard sur la Juventus. Un retard que la presse italienne juge déjà définitif : «Conte crucifié» lance par exemple le Corriere dello Sport. Le technicien nerazzurro était d'ailleurs furieux en conférence de presse d'après-match, mettant ses joueurs face à leurs responsabilités. «C'est une énorme déception. J'ai besoin de comprendre qui est à la hauteur de ce maillot et de ce club. Tout le monde est sous pression», a-t-il lâché, très remonté.

La Gazzetta dello Sport croit déjà savoir que certains éléments sont condamnés. Et ils sont assez nombreux. Le premier, logiquement, se nomme Victor Moses (29 ans). Le Super Eagle, débarqué cet hiver en prêt, sera renvoyé à Chelsea, où il lui reste un an de contrat, pour faire de la place à la recrue marocaine Achraf Hakimi (21 ans).

Godin chef de file...

À gauche, l'international italien Cristiano Biraghi (27 ans) n'a pas franchement convaincu et repartira lui pour la Fiorentina à l'issue de son prêt. Son concurrent Kwadwo Asamoah (31 ans) sera lui aussi invité à plier bagage, jugé trop irrégulier et trop souvent blessé. L'Inter se cherche d'ailleurs un titulaire, avec Emerson Palmieri (25 ans, Chelsea) dans le viseur. Le chant du départ semble avoir aussi sonné pour Diego Godin (34 ans).

Recrue sensation de l'été 2019, le central uruguayen, annoncé dernièrement dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, n'a jamais su convaincre son technicien, reculant doucement mais sûrement dans la hiérarchie derrière le jeune Alessandro Bastoni (21 ans) ou même Andrea Ranocchia (32 ans). Au milieu aussi, on attend du mouvement. Roberto Gagliardini (26 ans) et Matias Vecino (28 ans) seront placés sur la liste des transferts, tandis que Borja Valero (35 ans) est en fin de contrat. Enfin, malgré un léger mieux ces derniers temps, Alexis Sanchez (31 ans) n'aurait pas totalement convaincu et devrait repartir à Manchester United à l'issue de son prêt. L'été sera animé à Milan !