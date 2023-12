Le Stade de Reims réfléchit à un retour d’Alexis Flips

Elément majeur de la bonne saison du Stade de Reims en 2022-2023, Alexis Flips avait été cédé pour 4,2 millions d’euros à Anderlecht l’été dernier. Une grosse perte pour le club rémois, qui avait titularisé le milieu offensif à 28 reprises en Ligue 1. Et il faut croire que les deux parties pourraient se retrouver plus vite que prévu.

Selon nos informations, le joueur de 23 ans est en discussions avec les dirigeants champenois pour un éventuel retour lors de ce mercato hivernal. Il n’a pas encore fait son trou en Belgique, du côté des Mauve et Blanc, et pourrait représenter une option offensive intéressante pour Will Still, qui a déjà validé le retour de l’ancien meilleur passeur du club.