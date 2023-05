LdC, Inter : Simone Inzaghi tacle le choix de mettre Clément Turpin contre l’AC Milan

La suite après cette publicité

A la veille de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, l’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi est revenu sur le choix de l’arbitre de la rencontre. Le Français Clément Turpin a été désigné pour arbitrer ce match retour, un choix qui questionne les Nerazzurri puisque l’AC Milan possède dans ses rangs plusieurs tricolores Mike Maignan, Théo Hernandez, Pierre Kalulu, Tiémoué Bakayoko, Yacine Adli et Olivier Giroud : «Quant à l’arbitre de demain soir, mes amis m’ont fait remarquer qu’il était français et que Milan avait quatre joueurs français (ndlr. six en réalité) dans son effectif… Pour nous, il n’y a pas de problème et cela donne un maximum de confiance», a déclaré l’entraîneur italien.

«J’ai toujours préféré ne pas parler des arbitres, à part quelques rares occasions où je ne me suis pas retenu. Si je pense au match aller, il y a eu un épisode, la faute de Krunic sur Bastoni dans la surface, qui a dû être évalué d’une autre manière. Probablement que le match aurait pris une autre tournure en cas de score de 3-0, mais il n’y a absolument aucun problème», a alors temporisé Inzaghi à la veille de la rencontre. Voilà de quoi mettre le feu au poudre, alors que l’Inter a remporté le duel à l’aller (0-2).

