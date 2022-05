CdF : 39 interpellations à Paris après des affrontements avec la police

Ce samedi soir, l'OGC Nice et le FC Nantes s'affrontent au Stade de France à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Tous les deux vainqueurs par trois fois de la plus ancienne des compétitions françaises de football, les deux clubs, et leurs supporters, qui sont privés de titre depuis de nombreuses années, attendent ce rendez-vous avec impatience.

Cependant, cette impatience semblerait s'être transformée en violence. RMC Sport indique qu'après des affrontements entre des ultras niçois et les forces de l'ordre près de la Gare de Lyon à Paris, 39 interpellations ont eu lieu dans ce secteur, et dans d'autres quartiers également où les supporters niçois affrontaient des supporters parisiens.