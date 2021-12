Bundesliga : l'Union Berlin enfonce le RB Leipzig

Rien ne s'arrange pour le RB Leipzig. Après deux défaites concédées contre Hoffenheim (2-0) et le Bayer Leverkusen (3-1), Leipzig espérait s'imposer sur la pelouse de l'Union Berlin afin de remonter dans les premiers rangs du classement. Rapidement en difficulté, le RBL a concédé l'ouverture du score sur une réalisation d'Awoniyi (1-0, 6e) avant que l'inévitable Nkunku ne sauve les siens quelques minutes plus tard (1-1, 13e) pour son sixième but depuis le début de la saison.

Mais après la pause, Baumgartl a redonné l'avantage au club de la capitale allemande (2-1, 57e) et Leipzig n'a plus réussi à revenir au score et concède une troisième défaite consécutive en ouverture de la 14e journée de Bundesliga. Un véritable coup dur puisque le RasenBallsport reste à la huitième place avant les autres résultats du week-end. De son côté, l'Union Berlin fait une bonne opération en accrochant une quatrième place en ce début décembre, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Le classement de la Bundesliga