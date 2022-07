Mercato OM : Frank McCourt ne veut plus mettre d'argent !

La suite après cette publicité

Après une deuxième place et une qualification pour la prochaine Ligue des champions, les supporters marseillais s'attendaient à un mercato très agité du côté de l'OM. Et Jorge Sampaoli aussi. Pourtant après plusieurs semaines sans bouger, le technicien argentin avait fini par plier bagage se rendant compte que le président Pablo Longoria ne lui donnerait pas ce qu'il attend. La raison ? Des moyens financiers très limités. Mais le dirigeant espagnol, qui a donc choisi Igor Tudor pour prendre la tête de l'équipe, a tout de même réussi quelques jolis coups comme Jonathan Clauss, Isaak Touré ou encore Luis Suarez.

Mais certaines pistes sur le mercato n'ont pas abouti à cause du manque de moyens du club phocéen et Franck McCourt ne compte pas débloquer la situation pour autant. Surtout que le propriétaire américain, qui a déjà mis plus de 400 millions depuis son arrivée en 2016, veut équilibrer les comptes et attend désormais des ventes comme le révèle La Provence ce dimanche. Et ce n'est pas gagné du tout pour Pablo Longoria.

McCourt en a marre des faibles ventes !

Le quotidien local précise d'ailleurs que Franck McCourt reprochait déjà à l'ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta sa faible capacité à vendre des joueurs. Et ces dernières saisons, c'est toujours le cas. Boubacar Kamara est parti libre, le prix de Duje Caleta-Car a chuté, Steve Mandanda a été libéré de son contrat et des joueurs comme Nemanja Radonjic ou Kevin Strootman ne rapportent pas grand chose. Même Luis Henrique, qui avait été acheté près de 11 millions d'euros, est retourné en prêt avec option d'achat à Botafogo et ne devrait pas remplir les caisses de l'OM.

Le propriétaire américain attend donc des plus-values sur les joueurs pour pouvoir être plus actif sur le marché des transferts. Et pour le moment, cela n'arrive pas et actuellement dans l'effectif marseillais, très peu sont susceptibles de rapporter gros sans affaiblir considérablement l'équipe sportivement. Bamba Dieng est d'ailleurs souvent cité comme joueur sur le départ. En bref, Pablo Longoria doit réaliser des gros coups avec une puissance financière très limitée, car ce n'est pas Franck McCourt qui lui offrira l'argent qu'il souhaite.