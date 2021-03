Inter Miami : David Beckham veut tenter sa chance avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

David Beckham rêve toujours plus grand. Le propriétaire de l'Inter Miami en MLS nourrit de très grandes ambitions pour la suite. Après avoir réussi à faire venir Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain aux États-Unis, l'ancien milieu de terrain, âgé de 45 ans maintenant, veut viser le haut du panier. À l'occasion de la sortie du nouveau maillot de son club, il annonce viser ni plus ni moins que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Messi et Cristiano ont été mentionnés. Ils sont au sommet de leur forme et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Je sais que les fans de Miami veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, qui apportent du talent et du glamour. Mais à l’avenir, nous voulons avoir l’opportunité de faire venir de grands noms.» On peut difficilement faire plus ambitieux...