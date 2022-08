Liverpool : Jürgen Klopp détruit Gabriel Agbonlahor

Après un début de saison catastrophique, Manchester United reçoit Liverpool, ce lundi, dans le premier derby d'Angleterre de la saison. Fracassée par les médias, l'équipe mancunienne a trouvé un soutien de poids : Jürgen Klopp. Interrogé en conférence de presse d'avant-match, l'Allemand s'est montré très sévère envers Gabriel Agbonlahor, ancien d'Aston Villa.

« Je rentrais chez moi en voiture et j'écoutais TalkSport (une radio en Angleterre, NDLR). Et Gabby (il peine à dire le nom et les journalistes lui indiquent Agbonlahor)... Il a perdu 6-0 contre nous avec Aston Villa lors de ma première année ici, a rappelé Klopp. Je ne me souvenais pas qu'il était un monstre de mentalité sur le terrain. J'étais proche de l'appeler et de lui dire : 'tu as complètement oublié que tu étais un joueur de football'. C'est incroyable, incroyable » a déclaré le coach des Reds. Une prise de position plutôt inattendue venue de l'ennemi.