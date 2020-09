OM : André Villas-Boas en veut à la FFF pour Mandanda

Présent en conférence de presse avant le choc face au PSG (match à suivre en direct commenté sur notre live), André Villas-Boas est revenu sur la polémique Steve Mandanda en équipe de France. Déclaré positif au Covid-19 avant le match des Bleus en Suède, le portier olympien a dû quitter brutalement le rassemblement. Une annonce qui a provoqué un vif émoi au sein de l'Olympique de Marseille surtout que Mandanda avait déjà été positif avant sa convocation en équipe de France...

« Sincèrement, je pense que j'étais plus agacé que lui. Ce n'est pas normal. Je n'ai rien contre la FFF et le Le Gal, comme directeur du staff médical de la FFF. Mais ce n'est pas normal de faire une erreur comme celle-là et de penser que ça va passer à ce niveau avec un joueur comme Steve... Avec les règles liées au Covid, il peut y avoir cette marge de doute. Mais ce n'est pas normal. C'est une grosse erreur », a ainsi commenté l'entraîneur portugais. Après la colère de Leonardo pour le cas Kylian Mbappé, André Villas-Boas stigmatise à nouveau la gestion de la Fédération Française de Football. Noël Le Graët appréciera...