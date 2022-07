JT Foot Mercato : l'OM prépare sa nouvelle ère

La suite après cette publicité

Le nouvel OM prend déjà forme

L'Olympique de Marseille n'a pas tardé à réagir après le départ surprise de Jorge Sampaoli. L'identité du futur coach est déjà connue et l'officialisation ne devrait d'ailleurs plus tarder. C'est le Croate Igor Tudor qui va prendre les rênes de l'équipe phocéenne. Selon RMC, l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone est même déjà présent dans la cité phocéenne. Il a été aperçu à la Commanderie et devrait signer très prochainement son contrat de deux ans avec les Olympiens. Le coach de 44 ans aimerait débarquer avec deux recrues d'expériences. Comme l'indique le Corriere dello Sport, l'OM suit de près Dries Mertens, en fin de contrat à Naples. Si la priorité du Belge est de prolonger, la formation marseillaise pousse. L'autre piste mène à Matias Vecino, le milieu de terrain uruguayen de l'Inter. Lui aussi est libre de tout contrat. Selon le média espagnol El Desmarque, l'OM se serait renseigné sur le sujet. La reconstruction de l'OM est en marche.

Le successeur de CR7 à Manchester United

The Times a révélé une véritable bombe ce samedi. Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League recevait une offre satisfaisante lors du mercato. Si les Red Devils feront tout pour conserver le quintuple Ballon d'Or, Erik ten Hag réfléchit déjà à son remplaçant. Et bien selon le Daily Mirror, l'heureux élu est l'un de ses anciens joueurs, le Brésilien Antony. D'après le tabloïd anglais, le tacticien néerlandais va même mettre la pression à ses dirigeants pour retrouver son ancien joueur. Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'Ajax, Antony a vu son prix être fixé à 70M€ d'euros.

Les officiels du jour

En fin de contrat avec Fulham, Fabio Carvalho a vu son transfert être officialisé aujourd'hui. Le milieu offensif de 19 ans portera le numéro 28. Il a été l’un des grands artisans de la montée de Fulham en Premier League avec 10 buts et 8 passes décisives en 33 titularisations.

Fabio Carvalho has officially completed his move to #LFC 😍 — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2022

Libéré par le Barça, Luuk de Jong fait son grand retour aux Pays-Bas, dans son ancien club du PSV Eindhoven. Il a signé un contrat jusqu'en 2025.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Libre après trois ans passés à l'AS Roma, Henrikh Mkhitaryan va rester en Italie, du côté de l'Inter. La durée de contrat n'est pas précisée dans le communiqué mais selon la presse italienne, il se serait engagé pour deux ans.