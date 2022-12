CdM 2022 : Lionel Messi et Robert Lewandowski ont réglé leurs comptes

La suite après cette publicité

Hier soir, l'Argentine a composté son billet pour les 1/8es de finale de la Coupe du Monde en battant la Pologne 2 à 0. Pendant la rencontre, Robert Lewandowski et Lionel Messi, dont les relations sont plutôt fraîches, ont eu un échange tendu. Auteur d'une faute sur la Pulga, le Polonais a voulu s'excuser. Mais l'Argentin l'a ignoré. Ce qui a fait réagir sur les réseaux sociaux et dans la presse. Après le match, les deux hommes se sont expliqués sur le terrain. Ils ont été questionnés ensuite par les journalistes.

Interrogé par Marca sur l'incident avec Lewy, Messi a répondu : «je respecte tout le monde, sur le terrain comme en dehors et il n'y a pas de problème (...) Rien ne s'est passé, rien. Il ne parle pas espagnol ... et on m'a appris que tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain et tout ce qui se passe dans un vestiaire reste à l'intérieur du vestiaire. Ça ne viendra pas de moi...un peu d'intimité je vous en prie». Egalement questionné sur son échange avec l'Argentin, le joueur du Barça a confié : «c'était un duel intéressant. L'affaire Leo n'était qu'un fait curieux. Nous avons échangé quelques mots, mais rien de spécial». L'affaire est terminée pour le moment.