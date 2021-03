Liga : le Celta Vigo bat Huesca au terme d’un match fou

Sur le papier, cette rencontre n’avait pas forcément l’air d’être très alléchante. La lanterne rouge du championnat, Huesca, qui recevait un Celta Vigo, douzième et bien loin de fournir son meilleur football cette saison. Et pourtant, ce match a été totalement fou. Très vite, le Celta Vigo prenait l’avantage dans cette rencontre grâce à Santi Mina (5e). Et alors qu’on pensait que Huesca allait vite sombrer, les hommes de José Pacheta renversaient la partie en deux minutes. Dimitris Siovas égalisait (14e) avant que le jeune Rafa Mir ne donne l’avantage aux siens (2-1, 16e). Nolito égalisait avant la pause pour le Celta (38e).

En deuxième, c’est finalement le latéral droit Hugo Mallo qui donnait l’avantage aux Galiciens (2-3, 52e). Mais ce match n’avait rien d’ordinaire. Huesca, mené pour la deuxième fois du match, arrivait à trouver les ressources pour arracher l’égalisation par l'intermédiaire de David Fereiro (3-3, 75e). Deux minutes plus tard, le Celta Vigo ne laissait pas l’occasion à Huesca d’espérer gagner le match et reprenait un avantage définitif. Un but signé Fran Beltran (3-4, 77e). Avec cette victoire, le Celta Vigo remonte à la huitième place. Défaite cruelle pour Huesca.