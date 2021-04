Bundesliga : la jeunesse de Dortmund rapporte un succès précieux de Stuttgart

Le Borussia Dortmund espérait prendre sa revanche sur le VfB Stuttgart à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga. Ecrasés 5 buts à 1 au Signal Iduna Park le 12 décembre dernier, les Borussen avaient propulsé leur coach, Lucien Favre, vers la sortie. En cette fin d'après-midi, à la Mercedes-Benz Arena, le BvB voulait l'emporter pour ne pas enterrer ses derniers espoirs de Ligue des champions. En face, le promu et actuel 9e avait la possibilité, en cas de succès, de se mêler à la lutte pour la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa, aux côtés de Gladbach', de l'Union Berlin, Leverkusen et... Dortmund.

Lorsque le très courtisé Saša Kalajdžić, 14 buts et 3 passes décisives cette saison, a ouvert le score en faveur de Stuttgart (1-0, 17e), on a cru à un nouveau récital des troupes de Pellegrino Matarazzo. Mais au retour des vestiaires, la machine jaune et noire s'est mise en route. La jeunesse a fait son œuvre. L'Anglais Jude Bellingham, 17 ans, tout d'abord (1-1, 47e), puis Marco Reus (57e) ont permis au BvB de renverser la vapeur. Daniel Didavi a égalisé pour le VfB (2-2, 78e), mais le prometteur ailier allemand Ansgar Knauff, 19 ans, s'est offert un premier but en pro (2-3, 80e). Et l'occasion à Dortmund de rester dans le sillage de Francfort, quatrième (7 points derrière à 6 journées de la fin).

Le classement de Bundesliga.