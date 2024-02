Le Real Madrid a acté la fin du règne de Luka Modric

Cette fois, l’infatigable Luka Modric est peut-être en train de vivre réellement ses derniers mois sous le maillot du Real Madrid. Merengue depuis 2012, l’international croate (172 sélections, 24 buts) a tout gagné avec la Casa Blanca. Cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions, triple champion d’Espagne et Ballon d’Or 2018, le milieu de terrain de 38 ans arrive à un tournant de sa carrière.

Et malheureusement pour le numéro 10 du Real Madrid, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. L’été dernier et même cet hiver, Modric a repoussé des offres millionnaires d’Arabie saoudite pour rester à Madrid. Compétiteur dans l’âme, le Croate veut encore et toujours remporter des trophées de premier ordre plutôt que d’aller en préretraite en Saudi Pro League. Mais aujourd’hui, il regrette peut-être d’avoir fait ce choix.

Modric, le baroud d’honneur

Il se souviendra d’ailleurs longtemps de sa soirée d’hier en Allemagne. Remplaçant au coup d’envoi du huitième de finale aller face au RB Leipzig, Modric n’est même pas entré en jeu (seuls Joselu et Lucas Vazquez sont sortis du banc à la 84e minute). Une première depuis le huitième de finale retour face au PSG en 2017/2018. Et encore. Modric était remplaçant ce jour-là, car il revenait à peine de blessure, comme le souligne Relevo. Le média espagnol affirme d’ailleurs qu’au sein du Real Madrid, on considère que l’ère Modric touche à sa fin.

Place aux jeunes (Camavinga, Tchouaméni, Valverde) désormais pour un club qui estime que le cycle du Croate, dont le contrat s’achève en fin de saison, est terminé. Relevo ajoute même que la Casa Blanca pense à annoncer le départ de sa star avant la fin de la saison. Pourquoi ? Tout simplement pour lui permettre de recevoir l’accueil qu’il mérite dans chaque stade où il ira sous le maillot madrilène. Le club phare de la Ligue des Champions souhaite également offrir à son numéro 10 un hommage digne de ce nom au Bernabéu. Et sauf surprise, tout porte à croire qu’il pourrait se tenir le 26 mai prochain, date du dernier match de Liga à domicile face au Betis.