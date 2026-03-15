PL : Manchester United fait tomber Aston Villa, Crystal Palace cale contre Leeds

On avait trois rencontres assez intéressantes en ce début d’après-midi de trentième journée de Premier League. Forcément, les yeux étaient rivés sur ce duel entre Manchester United et Aston Villa, troisième et quatrième du championnat, à égalité de points qui plus est. Sur la pelouse d’Old Trafford, les Red Devils se sont imposés 3-1. Tout s’est joué en deuxième période, avec des réalisations de Casemiro, Cunha et Sesko, alors que Barkley avait égalisé à 1-1 après le but du Brésilien. Les trois points en poche, United distance de trois unités son rival du jour.

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On avait ensuite deux duels du bas de tableau. Nottingham Forest accueillait Fulham, et il n’y a pas eu de vainqueur (0-0). Mais le point du nul permet aux Reds de sortir de la zone rouge et de se hisser à la 17e place. De son côté, Crystal Palace défiait Leeds sur sa pelouse, et même si ces derniers ont joué à 10 pendant toute la deuxième période suite à l’expulsion de Gudmunsson (45e+5), ils n’ont pas réussi à faire bouger le tableau d’affichage.