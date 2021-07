Le message d'adieu du Real Madrid à Raphaël Varane

Ce n'était vraisemblablement plus qu'une question d'heures, mais Manchester United a mis fin au pseudo suspense ce mardi sur les coups de 20h en annonçant avoir trouvé un accord de principe avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane (28 ans). Après 10 ans passés au sein de la Casa Blanca, le champion du monde 2018 va donc découvrir la Premier League en signant avec les Red Devils un contrat de quatre ans plus une année en option. Le Real Madrid, qui va recevoir près de 50 M€ dans cette opération, a adressé un joli message d'adieu au défenseur central français, dont le contrat expirait en juin prochain.

«Notre club vous remercie pour votre professionnalisme et votre comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles vous avez défendu notre maillot, avec lequel vous avez remporté 18 titres : 4 Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des Clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Ligues, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle», indique le communiqué publié par le Real Madrid dans la foulée de celui de MU. Une page se tourne dans la capitale espagnole.