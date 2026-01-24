Menu Rechercher
Le Barça ne passera pas à l’action pour Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck @Maxppp

Avec le retour de Ronald Aurajo, le Barça a décidé de ne pas recruter Nico Schlotterbeck. Malgré ses qualités et une saison solide à Dortmund, le défenseur central ne correspond pas au profil recherché, notamment en raison de sa vitesse jugée insuffisante pour le style de jeu du Barça. Schlotterbeck quittera Dortmund cet été et reste convoité par le Bayern Munich et le Real Madrid d’après Sport.

Le club catalan se concentre désormais sur deux autres options : Alessandro Bastoni, priorité absolue venue de l’Inter Milan, et Micky van de Ven, jeune défenseur de Tottenham connu pour sa vitesse démentielle. L’objectif est de sécuriser un joueur capable de s’intégrer immédiatement et d’apporter vitesse et agressivité à la défense barcelonaise d’Hansi Flick.

