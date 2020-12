Tottenham veut tenter sa chance avec Marcel Sabitzer cet hiver

Au mois de mars dernier, Tanguy Ndombele ne faisait clairement pas l’unanimité du côté de Tottenham. Exposé à plusieurs blessures à répétition, le milieu de terrain français ne semblait pas convenir aux exigences de José Mourinho qui avait déjà l’intention de le remplacer. Selon la presse allemande, le coach portugais avait jeté son dévolu sur Marcel Sabitzer. Les Spurs se disaient dès lors prêts à débourser pas moins de 50 M€ pour s’attacher les services de l’international autrichien. Mais à l'issue du dernier mercato, le transfert n'a pas eu lieu.

Ce qui n’empêcherait cependant pas pour autant les décideurs de Tottenham de revenir à la charge dès cet hiver. Mieux encore, selon les informations du Daily Mail ce vendredi, le polyvalent milieu de terrain du RB Leizpig serait la priorité du Special One pour ce mercato. Aujourd’hui encore, l’ancien joueur du RB Salzburg serait estimé à 50 M€ par le club allemand. Ne manque plus qu’à voir si les décideurs du nord de Londres sauront se montrer plus convaincants que l’été dernier.