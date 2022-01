FA Cup : comme en 2018, Arsenal se fait sortir par Nottingham Forrest

Le week-end de FA Cup continuait ce dimanche en Angleterre et c'était au tour d'Arsenal de faire son entrée dans la plus ancienne des compétitions, après les victoires de Liverpool et Tottenham plus tôt dans la journée. Les Gunners se déplaçaient sur la pelouse d'un club historique Outre-Manche, Nottingham Forest, qui est le seul club a avoir remporté plus de Coupes d'Europe (2) que de championnat national (1). Entrainé par le mythique Brian Clough, ils avaient remporté les éditions 1979 et 1980 de l'ancêtre de la Ligue des Champions, la Coupe des Clubs Champions. Actuellement le club évolue en deuxième division anglaise.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au dernier match de FA Cup d'Arsène Wenger le 7 janvier 2018, Nottingham Forest ayant éliminé les Gunners au troisième tour à l'époque (4-2). Pour ce match comptant pour les 32èmes de finale, Mikel Arteta a donné du temps de jeu aux jeunes Charlie Patino, dernière pépite made-in Arsenal et Eddie Nketiah, auteur d'un triplé lors de sa dernière apparition, en EFL Cup face à Sunderland. De son côté Steve Cooper a aligné sa recrue Keinan Davis, arrivé en prêt cet hiver en provenance d'Aston Villa. La première mi-temps était loin d'être transcendante avec aucun tir cadré. Bien que les Gunners dominaient légèrement les débats, ils rentraient à la pause avec un score nul et vierge. A noter la sortie sur blessure de Nuno Tavares (35e) remplacé par Kieran Tierney. Au retour des vestiaires, le premier tir cadré du match (52e) était pour Nottingham avec cette frappe de Philip Zinckernagel bien arrêtée par Bernd Leno. L'allemand stoppait un très bon coup franc quelques minutes plus tard (62e). Les joueurs de Forrest se sont montrés plus dangereux en seconde période et c'est logiquement qu'ils ont ouvert le score grâce à un but de l'entrant Lewis Grabban à la 83e minute, qui inscrit son 12ème but de la saison et son premier en 2022. Nottingham Forrest se qualifie pour le tour suivant et accueillera Leicester City.