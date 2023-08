OM - Panathinaïkos : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’OM n’a pas lancé sa campagne européenne de la meilleure des manières. La semaine dernière, les troupes de Marcelino Garcia Toral se sont inclinées 1-0 à Athènes, et n’ont donc pas d’autre choix que de gagner avec deux buts d’écart ce soir, à la maison, devant leur public. Un duel pour lequel les Phocéens se sont bien préparés avec une victoire 2-1 contre Reims ce week-end.

Autant dire que c’est déjà une bonne partie de la saison des Marseillais qui se joue ce soir, puisqu’une élimination serait un véritable coup dur, surtout après les investissements conséquents réalisés par Pablo Longoria cet été, et l’arrivée de joueurs de qualité. En cas de qualification, l’OM disputera les barrages face au vainqueur du duel entre Braga et le Backa Topola.

Marcelino devra composer sans Kondogbia

Pour ce duel ô combien décisif, l’Olympique de Marseille devra se passer de Geoffrey Kondogbia, suspendu suite à son rouge de l’aller. Pau Lopez sera dans les cages, protégé par une ligne de quatre composée de Lodi, Gigot, Balerdi et Clauss. Dans l’entrejeu, place à Rongier et Veretout, avec Ounahi et Sarr sur les ailes. Aubameyang et Vitinha composeront le duo d’attaque.

En face, il n’y a aucun absent majeur à signaler et Jovanovic peut compter sur tout son effectif. Brignoli sera le titulaire au poste de gardien, avec Magnusson et Jedvaj devant lui. Perez et Vagiannidis occuperont les flancs de la défense. Vilhena et Ruben Pérez composeront le double-pibot, avec une ligne de trois Bernard-Djurici-Mancini devant eux. En référence offensive, place à Sporar.

