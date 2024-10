Atlético de Madrid : la bonne surprise Giuliano Simeone

Diego Simeone n’est pas uniquement un ancien joueur international brillant, ni un des meilleurs entraîneurs de la planète depuis un bon moment déjà. En plus de ça, le tacticien argentin est aussi père de famille. Et comme un Zinedine Zidane par exemple, ses trois fils sont en train de faire carrière. L’aîné, Giovanni, évolue ainsi à Naples, alors que Gianluca jouer au Rayo Majadahonda en troisième division espagnole. Giuliano, le plus jeune (21 ans), est revenu à l’Atlético de Madrid après un prêt d’une saison à Alavés, pendant lequel il a pu découvrir les joies de la Liga.

Seulement, la concurrence et le mercato conséquent réalisé par les Colchoneros aux avant-postes, où on retrouve des joueurs comme Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julian Alvarez ou Angel Correa, réduisaient logiquement ses chances de grappiller du temps de jeu. Et s’il y a un homme à qui on peut faire confiance pour ne pas pistonner un joueur ou faire jouer un joueur qui ne le mérite pas forcément, c’est bien son père, Diego. Mais, peu à peu, l’attaquant se retrouve à jouer des bouts de match, par ci par là, montrant qu’il a clairement le niveau pour être dans la rotation.

Un repositionnement étonnant

Entré en jeu face à Leganés ce week-end, alors que son équipe galérait (1-1), il a délivré une belle passe décisive pour qu’Antoine Griezmann mette les Rojiblancos devant au tableau d’affichage. Une action sur laquelle il s’est arraché, empêchant tout juste le ballon de sortir, avant de délivrer un centre parfait au premier poteau pour le Français. Une entrée en jeu remarquée, puisqu’en plus de cette action, il a été particulièrement bon dans le jeu et dans les tâches défensives. Attaquant de métier, il a effectivement joué en tant que piston droit. Un repositionnement qui ne le gêne pas - « je suis à l’aise sur le terrain, peu importe la position où je dois jouer pour aider l’équipe à gagner » - et qui pourrait lui permettre de gratter plus de temps de jeu qu’en attaque, puisque si Marcos Llorente est excellent à ce poste, il pourrait aussi repasser au milieu, sa zone de métier. L’Espagnol s’est d’ailleurs blessé, ce qui peut ouvrir les portes du onze à Simeone pour ces prochaines semaines, puisque son autre concurrent, Nahuel Molina, peine à convaincre.

Depuis le tout début de la présaison, il a d’ailleurs convaincu tout le monde en interne. Alors que le staff colchonero a l’habitude de concocter des entraînements particulièrement durs sur le plan physique pour lancer la saison, Giuliano a vite prouvé qu’il n’était pas là uniquement grâce à son père, qui n’hésite d’ailleurs pas à le challenger publiquement. « Il doit encore améliorer beaucoup de choses », confiait ainsi Diego Simeone, alors qu’Axel Witsel a expliqué « qu’il s’entraîne tous les jours comme si c’était un match officiel ». Un bourreau de travail donc. « Ce n’est pas le joueur le plus technique de l’effectif, et il ne le sera jamais, mais c’est peut-être celui qui joue avec le plus de foi », explique le quotidien AS qui met en avant la hargne, la grinta et l’intensité de l’Argentin. Ces prochaines semaines, il aura donc vraisemblablement de nouvelles opportunités de se montrer et de prouver qu’au milieu des Alvarez ou des Gallagher, il est le renfort surprise de l’Atlético de Madrid cette saison.

