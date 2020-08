James Rodriguez et le Real Madrid, c'est fini

Voilà, c'est fini. James Rodriguez (29 ans) ne portera plus le maillot du Real Madrid. L'information est avancée ce vendredi par le quotidien sportif espagnol As. Si elle n'est pas vraiment étonnante au vu de la saison du Colombien et de ses déclarations ces dernières semaines, elle revêt désormais un caractère presque définitif.

La suite après cette publicité

À un an de la fin de son contrat, l'international cafetero (76 sélections, 22 réalisations), auteur de 37 buts et 42 passes décisives en 125 apparitions sous le maillot merengue, doit désormais se trouver un nouveau club. Son représentant Jorge Mendes s'active en ce sens. Le super agent portugais l'a encore récemment proposé au Paris SG et à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont d'ailleurs démenti depuis un quelconque intérêt pour l'ancien Monégasque.

Arsenal en pole

As croit savoir que l'écurie la plus intéressée par les services du meilleur buteur du Mondial 2014 au Brésil n'est autre qu'Arsenal. Les Gunners ont promis à Pierre-Emerick Aubameyang de lui offrir une équipe compétitive pour le convaincre de rester. Et le natif de Cucuta serait l'un des éléments ciblés, au même titre que Willian (31 ans), en fin de contrat avec Chelsea.

S'il n'y a pas encore d'offres concrètes, la Casa Blanca a fait savoir au Sud-Américain et son conseiller qu'elle ne fermerait pas la porte à son départ, contrairement à ce qui a pu se passer l'été dernier. L'histoire d'amour, née il y a six ans après un transfert à 80 M€, est bel et bien terminée.